Vítor Hugo: ‘A esquerda não se cansa de agredir o Brasil’

Marcelo de Moraes

O líder do governo na Câmara, Major Vítor Hugo (PSL-GO), criticou os políticos da esquerda por responsabilizarem a Operação Lava Jato pelos problemas na economia que o Brasil vem enfrentando nos últimos anos.

“A esquerda não se cansa de agredir o Brasil colocando a culpa do fracasso econômico de seus governos na Lava Jato. O pior é pensar que alguns caiem nessa… o mal já estava feito – em grande parte, por líderes socialistas; descobrir a corrupção é parte da solução e não do problema”, escreveu Vítor Hugo na sua conta do Twitter.