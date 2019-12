Vitor Hugo comemora 150 mil cadastros no Aliança Pelo Brasil

Equipe BR Político

O líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO) comemorou os números de adesão ao Aliança Pelo Brasil, partido ainda não homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o deputado, já são 150 emil cadastros no site e 60 mil fichas de filiação impressas. “Nos já estamos quase lá Em todos os estados do Brasil, com dezenas de milhares de apoiadores e queremos chegar mais do que rapidamente às 500 mil assinaturas, será um partido conservador, de direita e completamente alinhado com nosso presidente Jair Bolsonaro”, disse o deputado.