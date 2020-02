Vítor Hugo defende ‘manifestação’ contra o Congresso

Gustavo Zucchi

Ainda líder do governo de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, Major Vítor Hugo (PSL-GO) defendeu as manifestações que estão sendo convocadas para protestar contra o Congresso e a favor do presidente da República. “O exercício direto da democracia, por meio d manifestações pacíficas, assim, não é, como muitos querem fazer crer, jogar o povo contra as instituições”, disse.

As manifestações estão sendo convocadas por movimentos conservadores e bolsonaristas. Elas foram marcadas após o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, ser flagrado dizendo que o Parlamento “chantageia” Bolsonaro na questão sobre o orçamento impositivo. “É se fazer ouvir quando muitos se fazem de surdos”, completou Vítor Hugo, que deve ser substituído por Osmar Terra (MDB-RS) em breve.