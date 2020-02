Vítor Hugo pergunta: ‘Cadê os estudantes’ em defesa da carteirinha digital?

Gustavo Zucchi

O líder do governo na Câmara, Major Vítor Hugo (PSL-GO), está decepcionado. Ele queria mobilizações estudantis em defesa da Medida Provisória que instituiu a carteirinha de estudante digital, que retirou da UNE a exclusividade na fabricação do documento. Ele também lamentou que a MP que desobriga a publicação de atos do governo em jornais de grande circulação irá caducar. “A pressão tem q ser popular. As 2 MPs são justas, boas para País, mas não ganharam ressonância lá dentro (do Congresso”, disse.