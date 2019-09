Vitor Hugo promete ‘batalha’ contra abuso de autoridade

Equipe BR Político

O líder do governo na Câmara, Major Vítor Hugo, promete uma longa batalha contra o projeto de lei que trata do abuso de autoridade, aprovado pelos deputados na última semana. “A batalha contra o PL do abuso de autoridade ainda não acabou”, afirmou. “Vetos, ações judiciais (mandados de segurança e ação de controle concentrado de constitucionalidade), movimentos políticos e populares. E, saibam, ainda teremos outros embates, outras frentes”, escreveu em suas redes sociais.