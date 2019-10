Vítor Hugo segue Ramos e diz que não existe acordo

Equipe BR Político

Acusado de ter “quebrado o acordo” para pacificar a situação do PSL na Câmara dos Deputados, o líder do governo, Major Vítor Hugo, reforçou que não houve nenhuma negociação entre o ministro-chefe da Secretaria de Governo Luiz Ramos e o presidente do PSL, Luciano Bivar.

“Assim q foi publicada a notícia de que haveria uma quebra d acordo, o ministro Luiz Ramos me ligou. Esclareceu q não fez qualquer acerto; que apenas manteve conversas preliminares e que não havia me falado nem mesmo sobre essas conversas, porque não tinha havido avanços”, escreveu em seu Twitter.

Nesta segunda-feira, 21, o deputado Delegado Waldir, que exercia a liderança da sigla na Câmara, gravou um vídeo abrindo mão do cargo após uma semana de idas e vindas. Na sequência, ele desistiu de sua retirada ao saber que Vítor Hugo protocolou uma nova lista para a indicação de Eduardo Bolsonaro (SP) para o cargo de líder. Sua justificativa foi a suposta “quebra” de acordo entre as alas bolsonaristas e bivaristas. Ao BRP, Luiz Ramos confirmou que não discutiu um acordo com Luciano Bivar.