‘Vitória de Moro, derrota de Bolsonaro’

Gustavo Zucchi

Membro do grupo de trabalho que introduziu o juiz de garantias no pacote anticrime, o deputado Fábio Trad viu a decisão do ministro Luiz Fux de suspender a figura criada pelo Legislativo como “vitória” do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e derrota do presidente Jair Bolsonaro, que sancionou o projeto de lei sem vetar o juiz de garantias. “A suspensão por tempo indeterminado do Juiz de Garantias por decisão monocrática do Ministro Luís Fux desconsidera a clara manifestação de vontade político-institucional de dois poderes da República”, disse Trad. “Politicamente, a leitura é óbvia : vitória de Moro e derrota de Bolsonaro.”