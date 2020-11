Vitória tem três candidatos em empate técnico, mostra Ibope

Pesquisa Ibope divulgada neste sábado, 14, mostra que há um empate técnico triplo na liderança da corrida eleitoral pela prefeitura de Vitória. Delegado Pazolini (Republicanos) lidera numericamente, com 27% das intenções de votos válidos. Na sequência, Gandini (Cidadania) e João Coser (PT) têm 26% cada um.

Os porcentuais são relativos apenas aos votos válidos, ou seja, desconsideram brancos e nulos. A margem de erro do levantamento é de 4 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Na sequência, com menos de dois dígitos estão: Capitão Assumção (Patriota) e Sérgio Sá (PSB), com 5% cada um; Mazinho (PSD) e Neuzinha (PSDB) com 4% cada.

Gilbertinho Campos (Psol) tem 2%; Coronel Nylton (Novo) e Halpher Luiggi (PL) somam 1% cada um. Namy Chequer (PCdoB), Raphael Furtado (PSTU), Eron Domingues (PRTB) e Fábio Louzada (MDB) não foram citados.

O Ibope ouviu 602 eleitores de Vitória entre os dias 12 e 13 de novembro de 2020. O levantamento tem nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação ES-09100/2020.