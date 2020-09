Você viu? Eduardo Paes chega a cavalo em reunião no Rio

Candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM) foi comparado por seguidores ao “rei do gado”, após chegar a cavalo em uma reunião na capital fluminense. O evento ocorreu em 29 de agosto, na Zona Oeste da cidade. Em vídeo publicado pelo ex-prefeito carioca nas redes sociais, ele afirma que essa foi a primeira ocasião em que o animal foi o meio de transporte escolhido para ir a uma reunião.

“Chegar em uma reunião para discutir o Rio a cavalo, foi a primeira vez”, escreveu na legenda. Nas imagens, Paes aparece galopando em uma via alternativa à rua. Na sequência, já com um chapéu na cabeça, ele entra num ambiente fechado, semelhante a um ginásio. Nesse momento, além do relinchar do cavalo, também é possível ouvir funk tocando ao fundo.