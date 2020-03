Vocês são gigantes, diz diretor da Força Nacional a amotinados do CE

Equipe BR Político

Diretor da Força Nacional de Segurança Pública, o coronel Aginaldo de Oliveira afirmou que os amotinados da Polícia Militar do Ceará são gigantes, monstros e corajosos pelo fato de terem desafiado as autoridades estadual e federal com a iniciativa inconstitucional, durante reunião realizada no domingo, 1, que pôs fim ao motim de 13 dias no Estado, conforme registra o UOL.

“É muita coragem fazer o que os senhores estão fazendo. Não é pra todo mundo. É aquela coisa: os covardes nunca tentam. Os fracos ficam pelo meio do caminho. Só os fortes conseguem atingir os seus objetivos. E vocês estão atingindo os seus objetivos. Vocês movimentaram toda uma comissão de poderes constituídos do estado cearense e do governo federal. Então os senhores se agigantaram de uma forma que não tem tamanho, e é o tamanho do Brasil que vocês representam”, afirmou ele, que surgiu no noticiário após se casar com a deputada Carla Zambelli (PSL-SP). O enlace tinha como um dos padrinhos o ministro Sérgio Moro.

Confira vídeo em que o coronel fala aos policiais.