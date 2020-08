Volkswagen já admite demissões

A crise provocada pelo impacto da pandemia do coronavírus na economia aumenta a pressão sobre as empresas e projeta aumento do desemprego. A Volkswagen reconheceu que deverá fazer cortes e os sindicatos falam que essas demissões podem chegar a até 5 mil trabalhadores.

A Volkswagen divulgou nota admitindo o processo de negociação e argumenta ser necessária “a adequação do seu número de empregados ao nível atual de produção, com foco na sustentabilidade de suas operações no cenário econômico atual, muito impactado pela pandemia do novo coronavírus”.