Votação da MP da Liberdade Econômica fica para amanhã

Equipe BR Político

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AM), informou pelo Twitter que adiou para amanhã às 11h a votação da MP da Liberdade Econômica, que estava na pauta do plenário da Casa nesta terça-feira. A sessão foi cancelada por conta da reunião de parlamentares com o ministro da Economia, Paulo Guedes. A MP da Liberdade Econômica foi aprovada na Câmara dos Deputados na semana passada, mas perde a validade no dia 27 e ainda tem que ser apreciada pelo Senado.

“Para garantir a continuidade da reunião dos senadores com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o Pacto Federativo, cancelo a ordem do dia da sessão deliberativa desta terça-feira”, escreveu Alcolumbre na rede social.

