Votação de 2ª instância não será pacífica

Na sessão de instalação da Comissão Especial da PEC da 2ª Instância, na Câmara, já ficou claro que a discussão sobre o conteúdo da proposta está longe de ser tranquilo. A bancada lavajatista defende a aprovação imediata da proposta, nem fazendo questão de alongar os debates sobre o assunto. Já os partidos de esquerda criticam a PEC, que avaliam ser casuística é apresentada apenas para tentar obter uma nova prisão do ex-presidente Lula.

Pelo alto teor explosivo dessa discussão, a escolha do deputado Marcelo Ramos (PL-AM) para presidir os trabalhos já foi acordada entre os líderes pela sua capacidade conciliatória. Ramos já administrou bem a Comissão Especial da reforma da Previdência, que acabou sendo aprovada sem grandes arranca-rabos nos debates. Além disso, Ramos faz parte do núcleo político de confiança do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dentro do Centrão, o que reforça o apoio à proposta.