Votação do projeto de ajuda aos Estados é adiada

Ainda sem consenso em alguns pontos, como as regras de concessão de empréstimos a Estados, o impacto financeiro e a extensão de auxílio aos municípios, a votação do novo projeto de socorro aos entes federativos apresentado nesta quarta-feira, 8, pela Câmara ficou para amanhã.

“A matéria tem ainda muita polêmica, muita gente querendo incluir temas de municípios, outros querendo tirar”, disse o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) pouco antes de interromper a sessão de hoje. “A gente poderia encerrar esse assunto por aqui… para que o relator possa ouvir todas as bancadas e amanhã nós continuamos com essa votação”, completou. Com o encerramento da sessão, uma nova foi convocada para amanhã, às 10h.