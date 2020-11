Votação que prorroga auxílio de R$ 300 só depois das eleições

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta segunda, 2, que a Medida Provisória 1.000 sobre prorrogação do auxílio emergencial pelo valor de R$ 300 não deve ir ao plenário da Camara antes das eleições. “Não tem condições de misturar a MP com eleições”, afirmou Rdrigo Maia, presidente da Câmara, nesta segunda,2, em live do jornal Valor Econômico. Para ele, pautar a medida durante a corrida municipal fará com que os deputados aprovem um valor maior e isso dará um sinal ruim de descontrole dos gastos púbicos que elevará a inflação e a taxa de juros.