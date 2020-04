As últimas palavras do ministro Sérgio Moro em seu discurso de despedida do cargo, nesta manhã de sexta, 24, foram sobre seu futuro profissional diante do compromisso de salvar sua própria biografia. O ex-magistrado disse que vai descansar, mas que estará “à disposição do País para ajudar no que quer que seja”. Como você já leu aqui no BRP, Moro é eventual candidato à Presidência em 2022, em que pesem suas declarações em contrário.