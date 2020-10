‘Vou procurar governo estadual e federal caso eleito’, diz Boulos

Questionado nesta tarde de sexta, 16, em live do Estadão, sobre como será sua relação com o governador João Doria (PSDB) e o presidente Jair Bolsonaro caso eleito, dois desafetos, o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos afirmou que vai procurar as duas instâncias, mas relativizou dizendo que São Paulo “é a cidade mais autônoma do Brasil.

“Vou ter a responsabilidade de representar uma instituição. Bolsonaro favorece filho, pega dinheiro de Queiroz, faz palhaçada. Eu vou buscar diálogo. Bolsonaro não dialoga com ninguém, então da parte dele não sei. Mas São Paulo é a cidade mais autônoma do Brasil. Posso fazer uma excelente gestão em São Paulo sem precisar de favor do governo estadual ou federal. Vou procurar o governo estadual e federal. Mas temos uma margem de manobra que permite que mesmo com o boicote de outras instâncias seja possível governar”, disse o ex-presidenciável