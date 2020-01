Wajngarten se defende

Equipe BR Político

Pelo Twitter, o chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) do governo, Fabio Wajngarten, negou que a agência de publicidade Artplan, uma das clientes de sua empresa de comunicação, passou a receber a maior parte da verba publicitária redistribuída pela secretaria em 2019, como revelou a Folha.

Wajngarten reproduzir trechos de nota da Secom enviada à Folha. Ele disse que “não é verdade que a agência Artplan se tornou o grupo com maior volume de recursos de publicidade no ano passado por ser ‘cliente’ da FW Comunicação”. Segundo o secretário, “a Artplan ganhou uma concorrência interna entre as agências com contratos com a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República realizada na gestão anterior”.

“O mau jornalismo praticado pela Folha de S. Paulo se transformou em abjeta campanha persecutória, inaceitável e incompatível com que determina a ética e os bons costumes do bom e sério jornalismo”. “Isso não é jornalismo, é mau caratismo!” — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) January 20, 2020