Com a recriação do Ministério das Comunicações, o governo decidiu extinguir a Secretaria de Comunicação (Secom) e incorporá-la à estrutura da nova Pasta. Assim, Fábio Wajngarten, que comandava a Secom, vai assumir a Secretaria-executiva do Ministério. Na prática, será o número dois na hierarquia das Comunicações.