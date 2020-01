Waldery otimista com reformas em 2020

Equipe BR Político

Se depender do otimismo do secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, este ano vai ser bastante produtivo para a economia. Em especial para o andamento das reformas que pouco avançaram em 2019. Em entrevista à rádio CBN, ele disse que o governo está trabalhando com o avanço das reformas administrativa e tributária, além da aceleração do processo de privatização. “Serão apreciadas em 2020”, afirmou.

Poucos dias de ser revelado o plano do presidente Jair Bolsonaro para que o governo subsidie a conta de luz das igrejas, o secretário afirmou que a pasta estuda uma contenção da renúncia tributária em incentivos – que soma R$ 326 bilhões em 90 itens. “Temos uma obrigação legal de estudar uma redução”, afirmou.

“Toda renúncia tributária tem custo à população”, disse o secretário sobre a propostas de “dízimo elétrico“. “Teremos que compensar em outro segmento”, afirmou.