Waldery será ouvido por comissão do Congresso na segunda

O secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, será ouvido nesta segunda-feira, 28, pela Comissão Mista do Congresso que acompanha medidas de combate à covid-19. Com futuro incerto na Pasta, o secretário representará o Ministério na reunião mensal da comissão com a equipe econômica para avaliar a situação fiscal e a execução orçamentária das medidas relacionadas à pandemia.

O destino do secretário tem sido discutido na Pasta de Paulo Guedes depois que Waldery protagonizou o atrito entre o presidente Jair Bolsonaro e a equipe econômica por conta do Renda Brasil. O chefe da Fazenda vazou que entre as medidas estudadas para bancar o programa estava o congelamento de aposentadorias e pensões por dois anos. Bolsonaro se irritou, enterrou o programa social e disse que daria “cartão vermelho” para quem propusesse medidas similares.