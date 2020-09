Wassef e mais quatro viram réu na Lava Jato por peculato

A juíza substituta Caroline Vieira Figueiredo, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, tornou réus o advogado Frederick Wassef, ex-defensor da família Bolsonaro, a sócia dele, Marcia Zampiron, o empresário Marcelo Cazzo, a advogada Luiza Nagib Eluf e o ex-presidente da Federação do Comércio do Rio, Orlando Diniz, em processo por peculato e lavagem de dinheiro supostamente desviados das seções fluminenses do Sistema S. A juíza aceitou nesta quarta-feira, 30, denúncia apresentada pela força-tarefa da Lava Jato em que os investigadores apontam que R$ 4,6 milhões foram desviados entre dezembro de 2016 e maio de 2017.

“A decisão favorável ao recebimento da denúncia foi atribuída pela juíza à existência de um amplo conjunto de provas, que inclui análises da Receita Federal sobre movimentações reveladas a partir da quebra judicial de sigilos bancários, elementos obtidos na Operação Zelotes e compartilhados pela 10ª Vara Federal/DF, material arrecadado pela Polícia Federal a partir de buscas e apreensões, além de declarações de um dos réus, o colaborador Orlando Diniz”, informou a Lava Jato.

A denúncia foi apresentada no âmbito da Operação E$quema S, deflagrada no início do mês para investigar suspeitas de irregularidades na relação entre escritórios de advocacia e o Sistema S do Rio. As investigações apontaram contratos supostamente falsos firmados entre bancas de advogados e o Sesc, Senac e Fecomércio. “Os serviços arrolados não foram prestados ou foram prestados no interesse exclusivo de Orlando Diniz para, por exemplo, a perseguição de adversários pessoais”, diz a Lava Jato.

Segundo afirmou Wassef em nota, “estão criminalizando a advocacia no Brasil”. Ele nega “qualquer relação comercial com a FECOMERCIO”.

Também em nota, as advogada de Luiza Eluf disseram que ela recebeu “com absoluta perplexidade a notícia do oferecimento da denúncia”. “Ela sempre trabalhou de forma correta e transparente, com atuação rígida nos termos da lei”.

A defesa de Cazzo classificou a denúncia como “descabida” e afirma que o cliente “sempre esteve à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos, jamais praticou qualquer ilegalidade e fará prova da sua inocência durante a tramitação do processo”, informou o Blog do Fausto.