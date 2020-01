Weintraub admite ‘inconsistência’ em gabarito do Enem

Equipe BR Político

Após uma série de reclamações e críticas por parte dos estudantes, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, admitiu, neste sábado, 18, falhas no gabarito do Enem. Desde ontem, candidatos apontaram problemas na contagem dos pontos de suas provas. De acordo com ele, o problema aconteceu na “contabilização e correção”.

Na sexta, 17, após a divulgação das notas, Weintraub afirmou que o Enem de 2019 havia sito o “melhor de todos os tempos”.

“Houve inconsistência no gabarito de algumas provas do Enem 2019 e, por isso, candidatos foram surpreendidos com os resultados de suas notas. O número é muito baixo. Até segunda-feira, dia 20, tudo será resolvido. Pedimos desculpas aos participantes do exame pelo transtorno”, disse o ministro, via Twitter.