Weintraub ataca FHC

Marcelo de Moraes

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, criticou hoje o artigo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, publicado ontem no Estadão. Nas suas redes sociais, o ministro destacou um trecho do texto de FHC, entitulado “Cidadania e prosperidade”, para contestá-lo.

Weintraub citou a parte em que Fernando Henrique diz: “Que em 2020 tenhamos mais grandeza. Não no sentido da arrogância, mas da fé em nosso destino”. O ministro usou o trecho para abrir fogo contra o ex-presidente. “2020 promete ser um ano interessante. FHC pedindo grandeza (não foi ele quem passou à reeleição e segurou a desvalorização até assumir o segundo mandato?); para não sermos arrogantes (se manter comentários); para termos fé (ele não é ateu).

Weintraub tem sido questionado dentro do governo por conta dos poucos resultados apresentados à frente da Educação e apontado como um dos possíveis nomes a serem substituídos na minirreforma ministerial que pode acontecer no primeiro trimestre.