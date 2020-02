Weintraub convidado para ‘explicar’ falhas no Enem

Gustavo Zucchi

Logo na primeira sessão do ano, a Comissão de Educação do Senado decidiu convidar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, para explicar as falhas que afetaram o Enem e o Sisu. Os parlamentares atenderam um requerimento do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

O ministro deve encarar uma série de “ofensivas” do Congresso nesta volta do recesso legislativo. Ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a criticar a postura do atual titular do MEC, dizendo que Weintraub representa uma “bandeira do ódio”.