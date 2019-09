Weintraub diz que ‘crise falsa’ é fruto de acordo com UE

Equipe BR Político

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, adotou o discurso do governo de que a crise gerada com o aumento das queimadas no Brasil é “falsa”. Ele credita a essa “crise falsa” o fato de o Mercosul ter assinado o acordo com a União Europeia. “O lobby dos agricultores europeus reagiu diante da iminente invasão de produtos brasileiros”, escreveu o titular do MEC. Quando as duas partes anunciaram as tratativas, o agronegócio francês se insurgiu com a possibilidade de produtos brasileiros competirem com os locais. Agora, o presidente Emmanuel Macron ameaça retirar seu apoio, bastante custoso de ser obtido, ao acordo por causa do fogo que destrói o bioma. Em tuíte na tarde de ontem, 22, o mandatário francês chamou a Amazônia de “nossa”.