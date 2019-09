Weintraub diz que gostaria de ver Bendine ‘apodrecendo na prisão’

Marcelo de Moraes

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, usou suas redes sociais para dizer o que acha de Aldemir Bendine, ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobrás. Depois de condenado e preso por conta dos crimes apontados pela Operação Lava Jato, Bendine acabou tendo uma de suas condenações anuladas pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal porque os ministros consideraram que ele teve sua defesa cerceada. Foi a primeira vez que uma condenação feita pelo então juiz e agora ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi anulada pela Corte. A decisão preocupa os integrantes da Lava Jato que avaliam que pode abrir o precedente para a revogacão de outras condenações.

Ao comentar uma fala de Moro, que argumentara ter sido generoso com a defesa de Bendine e não a cerceado, Weintraub disparou contra o ex-presidente das duas poderosas empresas. “Pensamento da semana: o ministro Sérgio Moro foi ‘generoso’ na avaliação. Tive o desprazer de conhecer o Bendine…gostaria vê-lo apodrecendo na prisão“, escreveu o ministro.