Weintraub e Freixo discutem sobre manifestação em escola no RJ

Estudantes e profs do Cefet-RJ fizeram uma manifestação para dizer NÃO à intervenção no Cefet. Hoje eles barraram a entrada do assessor do ministro Weintraub que foi nomeado para Diretor Geral da instituição, passando por cima da eleição interna e democrática do Cefet pic.twitter.com/QeiuilBjWG

— Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) August 19, 2019