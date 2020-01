Weintraub elogia auxiliar que se demitiu

Marcelo de Moraes

A surpreendente decisão do secretário de Educação Superior, Arnaldo Lima, em pedir demissão do posto, aparentemente, não causou desgaste na sua relação com o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Em postagem no Twitter, o ministro elogiou o desempenho do agora ex-secretário.

“Conheci o Arnaldo há mais de um ano. Uma das pessoas mais brilhantes, dedicadas e visionárias que já tive contato. Seu trabalho no MEC certamente foi crucial. Desejo toda sorte do mundo! Fique com Deus, meu caro”, escreveu Weintraub.

O ministro explicou que Arnaldo permanece no cargo até a conclusão e envio do projeto Future-se ao Congresso, o que ocorrerá nas próximas semanas.