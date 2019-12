Weintraub: ‘Esse governo não tem a nada ver com o Pisa’

Equipe BR Político

Para justificar o baixo resultado que o Brasil teve no Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), divulgado nesta terça-feira, 3, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, jogou a responsabilidade para o período de governo petista, segundo o Estadão. “O Pisa é do PT, não do (presidente Jair) Bolsonaro”, afirmou Weintraub ao comentar os resultados de 2018 do exame. “Esse governo não tem a nada ver com o Pisa”, enfatizou o ministro. “Quando vocês olharem em termos históricos, 2019 vai ser o ponto de inflexão.”

Como você leu no BRP, a nota dos estudantes brasileiros de 15 anos teve uma leve melhora. Mas, ainda assim, quatro em cada 10 alunos não conseguem identificar a ideia principal de um texto, ler gráficos, resolver problemas com números inteiros, entender um experimento científico simples. O ministro classificou o resultado como uma “tragédia”.

“Integralmente culpa do PT, integralmente culpa dessa doutrinação ‘esquerdófila’ sem compromisso com o ensino. Quer discutir sexualidade, não quer ensinar (a) ler e escrever”, disse o ministro, que poupou a gestão anterior, de Michel Temer (MDB). “Ele ficou pouco tempo. Não dá para culpar o cara. O exame foi feito no começo de 2018. Ele ficou um ano lá, não vou culpar… Ele é culpado de ser vice da (presidente) Dilma (Rousseff). Isso ele é culpado – e de outras coisas também.”