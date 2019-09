Weintraub falando sobre o Mais Médicos?

Gustavo Zucchi

O polêmico ministro da Educação, Abraham Weintraub, estará participando de mais uma comissão mista do Congresso nesta terça-feira, 3. Desta vez, ele irá dar seus pitacos na comissão que analisa a criação do programa “Médicos pelo Brasil” no lugar do “Mais Médicos“. Explica-se: o requerimento para convidar Weintraub veio do deputado Eduardo Costa (PTB-PA), que quer o ministro da Educação falando sobre suposta dificuldade que estudantes de medicina brasileiros que se formaram no exterior estão tendo para revalidar seus diplomas em instituições brasileiras.