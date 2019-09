Weintraub faz ‘chacota’ e deputado reage: ‘É um desqualificado’

Equipe BR Político

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, tem dedicado tempo ao Twitter após, ironicamente, comparar o volume de participantes do protesto realizado na terça, 13, contra a política educacional praticada pela sua pasta, com o número de torcedores da Associação Portuguesa de Desportos, a Lusa. Desde quarta, 14, Weintraub interage com vários perfis do microblog, repetindo a frase de que “perco o amigo, mas não perco a piada”, inclusive até vestiu uma camisa vermelha, mas avisando: “É vermelha, mas não é 13”. “O excelentíssimo min da educação deveria se ocupar em temas mais nobres para o país do que fazer chacota com o sentimento de milhares de torcedores da Portuguesa”, respondeu o perfil do clube.

Do Legislativo, quem reagiu ao episódio foi o ex-presidente da Comissão Especial da reforma da Previdência na Câmara, deputado Marcelo Ramos (PL-AM): “Esse senhor é um desqualificado para estar à frente do Ministério da Educação”, escreveu.

Peço perdão pela piada ao ofender os torcedores Portuguesa. Gosto da Lusa (2o time de coração no futebol e 1o em hokey de patins). Realmente, denegrir a Fabulosa comparando com a UNE foi uma ofensa. Grande abraço! https://t.co/Tpoe5xYGUJ — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) August 15, 2019

Após 46 anos a Portuguesa Futebol Clube finalmente volta a ser Campeã Paulista. A Leões da Fabulosa levou todos os torcedores do time do Canindé para comemorar na Av. Paulista (foto). A frota de combis congestionou a Al. Santos. O fornecimento de pães está suspenso até amanhã. pic.twitter.com/MUuVAePGmz — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) August 14, 2019

A camisa é vermelha mas o número NÃO é 13 😁 pic.twitter.com/kSjFAbNGLg — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) August 15, 2019