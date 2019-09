Weintraub manda faculdades privadas se virarem

Equipe BR Político

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, iniciou seu discurso na abertura do Fórum Nacional do Ensino Superior nesta manhã de quinta, 26, com a faca nos dentes. Questionado pelo presidente do Semesp, entidade que representa os donos de faculdades particulares, sobre a política do governo para recuperar o Financiamento Estudantil (Fies), disparou: “O que o governo vai fazer por vocês? Nada, o governo não vai fazer nada. Vocês têm que se virar”, disse ele, registra o Estadão.

Segundo ele, o Fies foi “um crime do ponto de vista financeiro”. “Metade dos alunos financiados está inadimplente. É uma bomba que vai ter de ser desatada. Muitos de vocês aqui estão com esse problema nas mãos”, acrescentou.

Insatisfeito com a posição contrária da maioria das universidades federais ao seu plano Future-se, de captação de verbas privadas, Weintraub criticou o salário de professor universitário ao ser questionado sobre a possibilidade de cobrança de mensalidade nessas instituições públicas. “Cobrar mensalidade de quem pode pagar não vai resolver nada. Eu tenho que ir atrás de onde está a zebra mais gorda, que é o professor de uma federal, com dedicação exclusiva, que dá oito horas de aulas por semana e ganha de R$ 15 mil a R$ 20 mil por mês”, disse.