Weintraub pede lei contra ‘campeão nacional na Educação’

Gustavo Zucchi

Na audiência pública em que foi convocado para explicar o “fantasma” do tráfico de drogas nas universidades federais, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, levantou as armas contra outro “inimigo”. Weintraub disse estar lutando contra um “monopólio” no setor e pediu uma lei contra concentração de poder. “Por favor, passem uma lei que limite a 10%, ou 5% a concentração no setor”, disse. “Não podemos ter na Educação um ‘campeão nacional’ como tivemos na pecuária”, completou, se referindo ao grupo JBS.