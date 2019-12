Weintraub pode deixar o MEC em 2020?

Equipe BR Político

Nos bastidores, há o indicativo de que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, pode deixar o cargo em 2020. O principal indício é o esvaziamento que vem ocorrendo no MEC, de acordo com a jornalista Renata Cafardo, no Estadão. Recentemente, nomes importantes da pasta deixaram seus postos.

O presidente do Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais (Inep) do MEC, Alexandre Lopes, não está mais dando expediente desde a semana passada. Ele está sendo substituído em eventos e coletivas por Camilo Mussi, diretor de tratamento e disseminação de informações educacionais do Inep. As informações são de que Lopes também vai emendar férias e recesso de fim de ano.

O próprio Weintraub inicia um período de férias na sexta-feira, 13, emendando com os recessos, e muitos acreditam que ele não volta em 2020 ao cargo de ministro de Educação. Na manhã desta quinta-feira, 12, sua principal assessora, a jornalista Priscila Costa e Silva, foi exonerada.

Na semana passada, dois coordenadores da área de Alfabetização do MEC, Renan Sargiani e Josiane Toledo Silva, também deixaram o MEC. Segundo fontes, Weintraub é malvisto por dois auxiliares próximos ao presidente Jair Bolsonaro: o ministro Paulo Guedes, da Economia, e o secretário-geral da Presidência, Jorge Antonio de Oliveira Francisco, que avaliam que suas polêmicas são desnecessárias e prejudicam o governo. No fim do mês passado, ao ser questionado se pretendi demitir Weintraib, o presidente Bolsonaro afirmou que “por enquanto” o ministro segue no cargo.