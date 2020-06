Weintraub se reúne com manifestantes em ato pró-Bolsonaro

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, se reuniu neste domingo, 14, com um grupo de manifestantes bolsonaristas que furaram o bloqueio na Esplanada dos Ministérios e permanecem em frente ao Ministério da Agricultura. Cerca de 15 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro contrariaram decreto do governo do Distrito Federal (DF) de interdição da área neste domingo. A manifestação foi encerrada após um acordo com a Polícia Militar (PM).

Em vídeo publicado no Facebook pela página “Movimento Avança Brasil”, Weintraub, sem máscara, parece no meio de uma aglomeração de pessoas. A maioria dos manifestantes desrespeitou também o decreto do governo do DF que determina o uso de máscaras de proteção contra a propagação da covid-19. Instado pelos manifestantes, Weintraub evitou falar sobre o Supremo Tribunal Federal (STF).

“Eu sou ministro do Executivo, e não posso aumentar a pressão que já existe. Eu não tenho autorização do presidente (Bolsonaro) para me posicionar contra um ministro (do STF). É o que eu posso dizer. Vamos manter a tranquilidade, seguir as leis, seguir o que manda estritamente a Constituição. A Constituição tem que ser seguida ao pé da letra”, afirmou.

Nas gravações feitas pelos manifestantes bolsonaristas, Weintraub também aproveitou para se defender das acusações contra ele feitas em inquérito instaurado pelo próprio STF. “Eu não cometi uma única ação fora da lei até o momento. Se eu tivesse feito alguma coisa, um contrato errado, se eu tivesse qualquer coisa já teriam me pendurado de ‘ponta-cabeça’ naquela árvore. Não falta mídia me querendo me pegar, fora pessoas com muito poder em Brasília”, acrescentou.

O ministro também orientou os manifestantes a não cometerem atos ilegais durante os protestos a favor do governo. “Não pisem fora da linha, façam tudo dentro da lei, que nós vamos ganhar essa batalha”, completou.