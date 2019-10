Weintraub exalta cursos técnicos e desmerece diploma universitário

Equipe BR Político

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, voltou a criticar as universidades federais, em coletiva de imprensa para o lançamento do programa Novos Caminhos, que cria vagas em educação profissional, nesta terça-feira, 8. Segundo ele, a educação acadêmica “não tem foco na realidade”. “Um curso técnico bom permite ao jovem ter renda mais alta a alguém formado em curso superior”, disse.

Na segunda-feira, 7, o ministro também mostrou desaprovação com o ensino superior, em evento para entrega de ônibus escolares na capital paulista. “Está cheio de doutor sem emprego, mas é difícil ter um bom encanador passando fome ou na fila do Bolsa Família”, declarou, após falar que “intelectualóides” tem preconceito com cursos técnicos.

Desde abril, as universidades federais passaram por contingenciamentos de verbas que somam R$ 6,1 bilhão. Como você viu no BRP, o MEC anunciou a liberação de R$1,1 bilhão para essas instituições na semana passada. A pasta segue com R$ 3,8 bilhões ainda não liberados.

O programa Novos Caminhos pretende criar 1,5 milhão de vagas em educação profissional e tecnológica até 2023. A expansão dos cursos técnicos era uma promessa de campanha do presidente, mas também foi afetada pelo congelamento nos recursos da pasta e ficou estagnada neste ano.