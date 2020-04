Weintraub usa Turma da Mônica para zombar de chineses

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, usou o personagem Cebolinha, da Turma da Mônica, para zombar da China. Em publicação no Twitter, no sábado, 4, ele escreveu: “Geopolíticamente, quem podeLá saiL foLtalecido, em teLmos Lelativos, dessa cLise mundial? PodeLia seL o Cebolinha? Quem são os aliados no BLasil do plano infalível do Cebolinha paLa dominaL o mundo? SeLia o Cascão ou há mais amiguinhos?”. A mensagem está acompanhada da capa de um dos gibis da Turma da Mônica cujo enredo se passa na China.

Ao trocar a letra “r” por “l”, assim como faz Cebolinha, para falar sobre a crise iniciada no país oriental, Weintraub faz chacota e estereotipa o sotaque com que muitos asiáticos falam português. A postagem foi apagada horas mais tarde.

No mês passado, o deputado Eduardo Bolsonaro também fez comentários preconceituosos sobre a China. Ele apontou o país e o Partido Chinês Comunista como culpados pela pandemia do novo coronavírus.