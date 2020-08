Wellington: ‘Ciro tem o legítimo direito de ser candidato a governador’

O governador do Piauí, Wellington Dias, afirmou que respeita o direito do senador Ciro Nogueira (PP) ser candidato ao governo em 2022. Os dois políticos mantiveram aliança desde as últimas eleições, mas Wellington decidiu romper amigavelmente o acordo porque Ciro começou a montar seu projeto de oposição para chegar ao governo local daqui a dois anos. O movimento acabou surpreendendo o senador, que não esperava pelo fim da alianca local nesse momento.

“O senador Ciro tem o legítimo direito de ser candidato a governador em 2022. É um líder nacional e respeitamos sua posição. O nosso time continua unido, somos 8 partidos e já tínhamos um compromisso de tratar agora da eleição municipal e somente no segundo semestre de 2021 trataremos dos parâmetros para 2022. Uma eleição de cada vez. Ele decidiu se organizar na oposição ao nosso governo e nós seguiremos trabalhando juntos para honrar os compromissos com o Projeto de Desenvolvimento do Piauí “ , disse Wellington.