Wellington Dias lamenta recorde de mortos por covid-19 no Piauí

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), lamentou o recorde de mortes registrados na terça-feira, 26, no Estado em decorrência do novo coronavírus. Foram registrados 15 óbitos pela covid-19. No total, o Estado tem 3.720 casos confirmados e 119 óbitos.

“Batemos um recorde lamentável no Piauí hoje. Perdemos 15 vidas para o coronavírus nas últimas 24 horas. É muito. Muitas famílias, histórias, sonhos. Faço um apelo a você: respeite o isolamento social e as medidas de higiene”, pediu o governador.

Dias disse ainda que o atual cenário inviabiliza qualquer movimento pela saída do isolamento. “Falamos em retomada, mas ela só será possível se a curva de contaminação abaixar. Foram mais 240 casos confirmados hoje. Venho repetindo isso há meses: quanto menos o isolamento for respeitado, mais pessoas doentes, mais tempo na quarentena. É uma conta simples”, disse.