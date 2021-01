Wellington Dias sobre vacinação: ‘Na terça não tem como adiar’

O governador do Piauí e coordenador da temática de vacina no Fórum Nacional de Governadores, Wellington Dias, avisou que da próxima terça-feira, 19, não tem como não definir uma data do início da vacinação. Na terça feira não tem como adiar, é definir a data nacional e vacinação já”, afirmou

Dias está confiante sobre a reunião da Anvisa que deve definir sobre o uso emergencial, que acontece neste domingo. “Estamos confiantes para um passo importante amanhã com a aprovação pela Anvisa de duas vacinas, Coronavac com o Butantã e Astrazeneca, pela Fiocruz”, disse.