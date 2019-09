Relator tenta acordo para Fundo

Gustavo Zucchi

Para tentar pacificar a questão do projeto de lei que trata de mudanças nas regras do fundo partidário, o relator Weverton Rocha (PDT-MA) irá propor mudanças no texto na reunião do colégio de líderes. A ideia é convencer o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), a deixar o texto ser apreciado na CCJ na manhã desta terça-feira, 17, e ir ao plenário na parte da tarde.

Weverton conversou com o líder do MDB, Eduardo Braga, para negociar os pontos que devem ser alterados por emendas de redação e supressão (evitando o retorno do texto à Câmara). Há conversas também com o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, para acordo em vetos presidenciais, enterrando assim outros pontos polêmicos do texto.