Wilson Lima: ‘Estamos no momento mais crítico da pandemia no AM’

O governador do Amazonas, Wilson Lima, não poupou palavras ao descrever a situação do Amazonas com o crescimento de casos da covid-19. Em coletiva na qual anunciou medidas restritivas como toque de recolher e a transferência de pacientes para outros Estados, Lima disse que o Estado enfrenta “o momento mais crítico”.

“Como vocês têm bem acompanhado, os casos aumentarem significativamente, sobretudo em Manaus. E hoje estamos no momento mais crítico da pandemia. Algo sem precedentes no Estado”, afirmou. A capital amazonense terá um toque de recolher das 19h às 6h e está transferindo pacientes para outras unidades da federação. O Estado enfrente uma falta de oxigênio em hospitais, e está quase sem leitos para atender infectados com a covid.

“Estamos em uma operação de guerra para garantir os insumos. A gente não pode evitar que uma pessoa passe o vírus para outra. Só quem está nos ouvindo pode evitar isso”, completou, pedindo para que as pessoas evitem sair de casa e se contaminarem com o coronavírus.