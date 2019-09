Witzel: ‘Quem usa droga é responsável pela morte de Ágatha’

Equipe BR Político

O governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), responsabilizou usuários recreativos de drogas pela morte da menina Ágatha Félix, de 8 anos, baleada com um tiro de fuzil durante operação policial na sexta, 20, no Complexo do Alemão. “Aqueles que usam substâncias entorpecentes de forma recreativa, façam uma reflexão. Vocês são responsáveis pela morte da menina Ágatha: vocês que usam maconha e cocaína e dão dinheiro para genocidas”, escreveu Witzel em seu perfil de Twitter nesta segunda, 23.

Minutos antes da postagem, o governador usou a coletiva para falar sobre a morte da menina, de repercussão nacional, para enaltecer sua política de segurança. Ele comparou o caso a um acidente de carro numa rodovia para dizer que o veículo não poderia atrapalhar o tráfego. Aos jornalistas, Witzel se solidarizou com a família de Ágatha.

O secretário estadual de Polícia Civil, Marcus Vinícius Braga, concorda com o chefe: “A gente não pode, de maneira alguma, ligar a morte da menina Ágatha à política de segurança do Rio de Janeiro”, afirmou o delegado.