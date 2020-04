Witzel: ‘Ainda não estamos livres de ter um pico de coronavírus no Rio’

Um dos defensores do isolamento social para conter o avanço do coronavírus, o governador do Rio, Wilson Witzel, alertou que o Estado ainda não tem garantia de que possa viver um pico da doença. Por isso, Witzel reforçou o pedido para que as pessoas fiquem em casa.

“É importante esclarecer à população que ainda não estamos livres de termos um pico do coronavírus no Rio de Janeiro. Por isso, recomendamos a permanência em casa. Paralelamente, estamos preparando o Estado com leitos e equipamentos com o objetivo de preservar vidas”, disse o governador.