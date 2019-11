Witzel ajoelha e Gabigol não reza

Equipe BR Político

Flamenguista fervoroso praticante, o governador Wilson Witzel foi parcialmente ignorado pelo camisa 9 do Flamengo, Gabigol, que chegou a retribuir os cumprimentos do governador pela obtenção do título de campeão da Libertadores, mas o ignorou quando Witzel ajoelhou em sinal de reverência ao autor dos dois gols da partida realizada no sábado, 23, em Lima.