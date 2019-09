Witzel amplia desafetos no PSL

Equipe BR Político

O governador Wilson Witzel (PSC) amplia com o tempo o universo dos descontentes dentro do PSL com sua vontade quase incontrolável de ser presidente da República. Segundo O Globo, ele circula mensagem de WhatsApp, por exemplo, com imagem dele vestido com a faixa presidencial. Mas o que mais tem irritado parlamentares do PSL são as recentes críticas de Witzel ao presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista à revista Época, ele afirmou que “Bolsonaro anima as redes, e o Brasil não sai do lugar”. Por isso, o senador Flávio Bolsonaro ficou “irritadíssimo” com Witzel, segundo a coluna Informe do Dia, do jornal O Dia. Em reunião do governador com deputados federais de siglas aliadas na segunda, 26, apenas dois dos 12 deputados federais do Rio compareceram ao encontro.

“Tenho extrema simpatia pelo Wilson, mas há, sim, insatisfação no PSL com essa história de o governador ficar toda hora dizendo que quer ser presidente. Tudo tem o seu tempo. Agora é o tempo do Jair Bolsonaro presidente”, admitiu Daniel Silveira (PSL-RJ) ao Globo.