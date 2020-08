Witzel comemora decisão do TCU sobre socorro fiscal ao RJ

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), comentou nesta quinta-feira, 27, a decisão liminar do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas para que o Ministério da Economia autorize a prorrogação do Regime de Recuperação Fiscal do Estado fluminense.

O Regime de Recuperação do Rio tem validade no início de setembro. O governo do Estado, no entanto, solicitou a prorrogação por mais três anos, como prevê a lei que instituiu a recuperação fiscal, mas divergências com integrantes da equipe econômica do governo federal têm travado o acordo.

Segundo o governador, a decisão é “fundamental” para as finanças do Rio de Janeiro. “A determinação do TCU de manter o RJ no Regime de Recuperação Fiscal é fundamental para as finanças do Estado. E se justifica por termos cumprido todas as exigências pedidas. O plano foi homologado com duração de 6 anos e não há razão para a exclusão do RJ”, escreveu Witzel no Twitter.

A decisão tomada ontem por Dantas atendeu a uma representação do Ministério Público.