Witzel comemora que 2 mil empresas já pediram selo para voltar a receber turistas

Com quase 10 mil mortes e mais de 108 mil casos de coronavírus, o governador do Rio, Wilson Witzel, aproveitou o sábado para destacar o trabalho que tem feito sobre a reabertura do turismo em seu Estado. Ele destacou que o selo “Turismo Consciente” já foi requisitado por mais de 2 mil estabelecimentos no Rio. “Dessas solicitações de empresas, 1.621 foram certificadas – isso quer dizer que esses empreendimentos estão prontos para receber turistas, seguindo regras de segurança em relação à propagação do coronavírus”, afirmou Witzel, destacando que os estabelecimentos só voltarão a funcionar quando a retomada econômica for autorizada. .

Com segurança e responsabilidade, estamos preparando o RJ para a retomada da economia.

O Selo ‘TURISMO CONSCIENTE RJ’ já conta com mais de 2 mil solicitações de empresas do setor, que querem adotar em suas rotinas as recomendações sanitárias. pic.twitter.com/ZnQGg7tik2 — Wilson Witzel (@wilsonwitzel) June 27, 2020