Witzel: ‘Democracia não é o que Bolsonaro pratica’

O governador Wilson Witzel (PSC) foi mais um político a se juntar ao coro criticando a presença de Jair Bolsonaro nos atos que pediam intervenção militar. Na visão de Witzel, o que Bolsonaro pratica não é democracia. “Democracia não é o que presidente Bolsonaro pratica: mandar o povo brasileiro para as ruas, correndo riscos de se contaminar, de tornar o nosso Brasil um país doente, em meio a uma grave crise de saúde mundial”, afirmou.

“Democracia é ter responsabilidade com o que se fala. Democracia é respeitar o Congresso, as instituições e ter uma postura condizente com o cargo que se ocupa.”